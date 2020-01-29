Анастасия Волочкова хочет замуж, но детей не планирует

Известная балерина Анастасия Волочкова вовсю готовится к будущей свадьбе, заявляя, что хочет замуж, но рожать детей не планирует. Точная дата торжественного мероприятия пока остаётся без комментариев знаменитости.

Избранник Анастасии Волочковой уже сделал ей предложение, и пара готовится к свадебной церемонии. Зная любовь балерины к красивым числам, мероприятие может быт запланировано на 20.10.2020. Сама Волочкова отмечает, что в этот раз масштаб будет не хуже празднования её дня рождения. Балерина обещает огромный размах и постоянную смену нарядов, за вечер планируя сменить семь платьев. Несмотря на желание узаконить отношения со своим избранником, Анастасия Волочкова больше не хочет детей. Знаменитость объяснила, в её жизни есть только Ариадна, а для любви и создания семьи не обязательно рожать детей от мужчины, с которым связываешь судьбу.



Дочь Анастасии Волочковой Ариадна, призналась балерина, весьма ревниво отнеслась к появлению в жизни знаменитости возлюбленного. «Мы много разговариваем с Аришей, и я объяснила ей, что не могу быть одна, так как одиночество меня угнетает», — пояснила Волочкова.

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