Экоактивист из Британии впечатлен популярностью моржевания среди россиян

Экоактивист из Британии Льюис Пью, являющийся послом доброй воли ООН, восхищен традицией моржевания в РФ. Британский любитель экстремальных видов спорта назвал Россию уникальным государством, где зимнее плавание пользуется особой популярностью среди местных жителей.
Россиян, заметил экоактивист, не требуется дополнительно привлекать к моржеванию. В ЧМ по зимнему плаванию, которые проводятся ежегодно, половина участников выходцы из РФ, поскольку здесь сильно развита школа спортсменов-моржей и хорошие традиции, связанные с купанием зимой. Пью рекомендует людям не отказываться от удовольствия поплавать в зимний период. Это позволяет «почувствовать себя живым», придает сил для преодоления жизненных трудностей и покорения новых вершин. Сам экоактивист, увлекающийся экстремальными видами спорта, проплыл по реке, образованной на востоке Антарктиды в результате таяния ледников, 24 января 2020-го.
Британец продвигает проект по созданию охраняемых районов на территории южного материка и с этой целью встретился с Сергеем Ивановым, представителем президента РФ по охране природы. Он надеется, что РФ и ряд других стран станут первопроходцами в этой идее, передает «ПолитЭксперт».
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