В Петербурге младенец отравился наркотиками

В Санкт-Петербурге младенец попал в больницу из-за отравления наркотиками. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, родителей малыша доставили в полицию и возбудили в их отношении административное дело.

"В полицию Выборгского района поступила телефонограмма о том, что из своей квартиры в одном из домов на Светлановскому проспекту с острым пероральным отравлением в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2019 года рождения, – цитирует ТАСС представителя полиции. – По предварительной информации, ребенок по месту жительства съел вещество растительного происхождения – гашиш".

Инцидент произошел 28 января. В данный момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Материалы проверки будут направлены в следственные органы.

О семье ребенка известно, что она не стояла на учете в органах внутренних дел.

В декабре 2019 года сообщалось, что в Москве трехлетний мальчик отравился наркотиками, принадлежавшими его отцу. Тот признался, что накануне курил гашиш. Остатки запрещенного вещества нашел ребенок.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Определенные лица не хотят экстрадиции в Украину вероятного организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина). Об этом в комментарии «Українським новинам» сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак. «Люди, которые не хотят приезда Левина, уже включились в этот процесс и обеспечили его и адвокатами и всем необходимым. Они не хотят, чтобы он был экстрадирован», […]