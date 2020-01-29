В Подмосковье задержан отец, отравивший новорожденного сына снотворным

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело в отношении отца, который подсыпал новорожденному сыну снотворное в молочную смесь. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности".
В главном следственном управлении СК РФ по Московской области сообщили, что в июле 2019 года житель городского округа Пушкино покормил ребенка из бутылочки и ушел с женой в другую комнату. Спустя некоторое время родители нашли мальчика мертвым.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что в бутылочке с детским питанием было снотворное. Эксперты установили, что ребенок умер из-за острого отравления этим препаратом. Дальнейшее расследование показало, что мужчина подсыпал седативный препарат не только ребенку, но и жене.
Мужчину уже задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее 29 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге младенец отравился гашишем. Ребенка 2019 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: У артиста аневризма мозга. Сейчас ему требуется операция, но пока медики не могут ее провести из-за риска для жизни звездного пациента. После инсульта, случившегося у Григоряна 8 января, его госпитализировали на две недели. Самочувствие 25-летнего Овика начало улучшаться, и его отпустили домой. Однако 23 января звезде КВН снова стало плохо. Во время отдыха с друзьями […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Было бы верхом наглости»: поездку россиян на Олимпиаду после отстранения оценили / 11 декабря
- Вячеслав Моше Кантор: «Антисемитизм приведет к тому, что в Европе не останется евреев» / 28 января
- Анну Седокову поздравили с четвертой беременностью / 1 декабря
- Мокшалимпиада / 16 декабря
- Мнение: Как воруют на «Автовазе»: знакомьтесь, новый русский джип! / 24 ноября
- Виктория Боня: «В 20 лет я выглядела хуже, чем накануне 40-летия» / 27 ноября
- В Пермском крае женщину подозревают в убийстве двух детей / 23 января
- Президент Федерации футбола погиб в страшной аварии / 20 декабря