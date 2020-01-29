В Подмосковье задержан отец, отравивший новорожденного сына снотворным

В Подмосковье задержан отец, отравивший новорожденного сына снотворным

29.01.2020, 12:20, Новости дня

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело в отношении отца, который подсыпал новорожденному сыну снотворное в молочную смесь. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности".

В главном следственном управлении СК РФ по Московской области сообщили, что в июле 2019 года житель городского округа Пушкино покормил ребенка из бутылочки и ушел с женой в другую комнату. Спустя некоторое время родители нашли мальчика мертвым.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в бутылочке с детским питанием было снотворное. Эксперты установили, что ребенок умер из-за острого отравления этим препаратом. Дальнейшее расследование показало, что мужчина подсыпал седативный препарат не только ребенку, но и жене.

Мужчину уже задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее 29 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге младенец отравился гашишем. Ребенка 2019 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: Вести



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