Анонс нового автопилота Cadillac рассекретил и сам новый Escalade

Компания Cadillac рассказала о модернизированной версии собственного комплекса автономного управления под названием SuperCruise, который обзавелся расширенным функционалом — и не удержалась от того, чтобы еще раз не намекнуть на скорую премьеру нового Escalade.
Изображение внедорожника мелькает на иллюстрации, которая в свою очередь изображает уже анонсированный огромный монитор, который на новом внедорожнике будет играть роль одновременно панели приборов и дисплея мультимедийной системы. Строго говоря, Cadillac уже публиковал несколько тизеров, но новый изображает ранее невиданное — заднюю часть Escalade.
Соответственно, хорошо видно, что внедорожник получит вертикальные задние фонари, переработанную дверь багажника с крупной хромированной полосой, а также «четырехствольный» выпуск, конфигурация которого заметно отличается от выхлопа соплатформенных Suburban и Yukon.
Ожидается, что внедорожник сохранит независимую заднюю подвеску, дебютировавшую на моделях Chevrolet и GMC, но оснащаться будет только 6,2-литровым V8 с отдачей в 420 л.с. и 620 Нм. Позже моторную гамму расширят за счет более мощной версии двигателя (предполагается, что ее форсируют до 660 л.с.) и полностью электрической версии, характеристики которой пока неизвестны. Официальный дебют Cadillac Escalade нового поколения назначен на 4 февраля.
Что касается обновленного SuperCruise, то самым заметным новшеством стала возможность автоматического перестроения: водителю нужно лишь включить поворотник, дав знать о своем желании, после чего электроника сама найдет разрыв в потоке и сменит полосу.
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АвтоВести
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