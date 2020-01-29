В Кремле прокомментировали «сделку века» Трампа

Россия анализирует «сделку века», которую предложил президент США Дональд Трамп для урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем анализировать эту информацию, изучать план, который был подготовлен в администрации Белого дома. Завтра также будет встреча с (премьером Израиля Биньямином) Нетаньяху, поступит еще информация, что называется, из первых рук», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, пока можно только констатировать, что «план получил полную поддержку со стороны Израиля, был поддержан рядом других государств, но встретил категорическое неприятие со стороны непосредственного участника так называемой сделки». «Речь идет о Палестине. Пока это можно констатировать. Еще раз повторяю, мы продолжаем анализировать ситуацию», – добавил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп презентовал свою «сделку века» для Палестины – план по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Вторая презентация пройдет в Москве – израильский премьер Нетаньяху лично расскажет о плане президенту Владимиру Путину, который имеет влияние на арабов.

При этом президент Палестины Махмуд Аббас уже отверг предложенную США «сделку века». Однако посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины не имеет значения.

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