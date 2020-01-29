Путин решил встретиться с ушедшими в отставку вице-премьерами и министрами

Путин решил встретиться с ушедшими в отставку вице-премьерами и министрами

29.01.2020, 12:19, Новости дня

Президент Владимир Путин в среду проведет встречу с бывшими членами правительства, чтобы обсудить перспективы их дальнейшей занятости и поблагодарить их за работу в кабмине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «в течение дня президент встретится с ушедшими в отставку членами правительства», передает РИА «Новости».

«Речь идет о бывшем кабинете министров. Уже ставшая традиционной встреча, и основная цель – поблагодарить за очень напряженный труд и вместе с тем поговорить о дальнейших перспективах работы, занятости этих бывших министров и вице-премьеров», – добавил он.

Ранее сообщалось, как были распределены обязанности между вице-премьерами в правительстве Михаила Мишустина.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом кабмине Мишустина.



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