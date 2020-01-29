Путин решил встретиться с ушедшими в отставку вице-премьерами и министрами

Президент Владимир Путин в среду проведет встречу с бывшими членами правительства, чтобы обсудить перспективы их дальнейшей занятости и поблагодарить их за работу в кабмине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «в течение дня президент встретится с ушедшими в отставку членами правительства», передает РИА «Новости».
«Речь идет о бывшем кабинете министров. Уже ставшая традиционной встреча, и основная цель – поблагодарить за очень напряженный труд и вместе с тем поговорить о дальнейших перспективах работы, занятости этих бывших министров и вице-премьеров», – добавил он.
Ранее сообщалось, как были распределены обязанности между вице-премьерами в правительстве Михаила Мишустина.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом кабмине Мишустина.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Блогер и журналист Максим Кононенко сочинил анекдот по мотивам рассказа первого президента Украины Леонида Кравчука о якобы встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера в 1939 году во Львове. На своем канале в Telegram Кононенко написал: «Идет однажды такой Сталин по Львову. Вдруг смотрит – а навстречу ему идет Гитлер. – Мне *** (синоним слова «конец», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Обновленный BMW 2 Series Active Tourer проходит зимние испытания / 14 декабря
- Путин рассказал, каким для него был 2019 год / 13 декабря
- В Ингушетии вынесен приговор девятому участнику протестов против соглашения о границе с Чечней / 23 января
- Майк Помпео: ликвидация Сулеймани – часть стратегии по сдерживанию противников США / 14 января
- Исследование: какое поведение приводит к потере веса / 29 января
- В Датский апелляционный совет поступила жалоба на разрешение прокладки «Северного потока – 2» / 29 ноября
- «Техмаш» собрался к концу 2020 года разработать мину нового поколения / 16 декабря
- 90 процентов англичан видят в торговом соглашении с США угрозу для здравоохранения / 27 января