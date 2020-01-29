Володин назвал кощунством попытки Польши и Украины переписать историю

Фактически президенты Польши и Украины отрекаются от

предков, перечеркивают память о них, возмутился председатель нижней палаты.

Украинский лидер Владимир Зеленский, уверен спикер, пытается очернить нашу

общую историю ради сохранения власти и признания со стороны ряда европейских

государств и США.

Чтобы смотреть в будущее, надо помнить о прошлом, подчеркнул

Володин. «В тот период времени многие страны, несмотря на идеологии,

объединились, хотя были непреодолимые противоречия. Сегодня крайне важно

вспомнить о тех днях, потому что нашлись и люди, и политики, которые понимали,

что мир может перестать существовать», – напомнил он.

Вместе со спикером Госдумы Еврейский музей и центр

толерантности посетили руководители и представители всех фракций нижней палаты.

Их встретили главный раввин нашей страны Берл Лазар и президент Федерации

еврейских общин России Александр Борода.

Все вместе они ознакомились с основной экспозицией,

рассказывающей об истории российского еврейства, и посетили выставку «(Не)

время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост». Она посвящена памяти

тех, кто несмотря ни на что смог сберечь свои чувства.

Важно прийти в музей и отдать дань памяти погибшим от

рук фашистов, сказал Вячеслав Володин. Он напомнил, что за победу в Великой

Отечественной войне Советский союз заплатил дорогую цену – погибли 27 миллионов наших граждан. «Важно сегодня вспомнить тех, кто освободил от коричневой чумы

весь мир – советского солдата», – подчеркнул спикер.

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