Володин назвал кощунством попытки Польши и Украины переписать историю

Фактически президенты Польши и Украины отрекаются от
предков, перечеркивают память о них, возмутился председатель нижней палаты.
Украинский лидер Владимир Зеленский, уверен спикер, пытается очернить нашу
общую историю ради сохранения власти и признания со стороны ряда европейских
государств и США.
Чтобы смотреть в будущее, надо помнить о прошлом, подчеркнул
Володин. «В тот период времени многие страны, несмотря на идеологии,
объединились, хотя были непреодолимые противоречия. Сегодня крайне важно
вспомнить о тех днях, потому что нашлись и люди, и политики, которые понимали,
что мир может перестать существовать», – напомнил он.
Вместе со спикером Госдумы Еврейский музей и центр
толерантности посетили руководители и представители всех фракций нижней палаты.
Их встретили главный раввин нашей страны Берл Лазар и президент Федерации
еврейских общин России Александр Борода.
Все вместе они ознакомились с основной экспозицией,
рассказывающей об истории российского еврейства, и посетили выставку «(Не)
время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост». Она посвящена памяти
тех, кто несмотря ни на что смог сберечь свои чувства.
Важно прийти в музей и отдать дань памяти погибшим от
рук фашистов, сказал Вячеслав Володин. Он напомнил, что за победу в Великой
Отечественной войне Советский союз заплатил дорогую цену – погибли 27 миллионов наших граждан. «Важно сегодня вспомнить тех, кто освободил от коричневой чумы
весь мир – советского солдата», – подчеркнул спикер.
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