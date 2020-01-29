Венедиктова не намерена увольнять Бабикова – СМИ

И.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова не намерена увольнять своего заместителя Александра Бабикова, который был адвокатом беглого президента Украины Виктора Януковича. Об этом в комментарии «Українським новинам» сообщил источник в ГБР.
«Для этого нет оснований», – сказал он.
Собеседник агентства отметил, что Бабиков действительно был адвокатом Януковича, но принимал участие в суде в качестве адвоката-стажера, потому что до адвокатуры он работал прокурором в Генеральной прокуратуре.
28 января Бабиков заявил, что не представлял права и интересы Януковича, «тем более в делах Майдана». Он отметил, что не был знаком с бывшим президентом и не подписывал с ним договоров об оказании юридических услуг; защитой Януковича занимались другие сотрудники объединения Aver Lex.
Появление ходатайств по делу Майдана, под которыми стоит его подпись, юрист пояснил тем, что из-за ограниченных сроков подачи процессуальных документов «иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении».
Прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, который представлял сторону обвинения по делу Януковича, опроверг его слова.
20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя директора.
18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.
Как отмечал «Голос Америки», Венедиктова «не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана». Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. Венедиктова утверждала, что ее первый зам не будет куратором расследования, связанного с делами Майдана.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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