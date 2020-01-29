Украина в Брюсселе подтвердила необратимость национализации «ПриватБанка»

Украина в рамках шестого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС в Брюсселе подтвердила необратимость национализации «ПриватБанка». Об этом говорится в совместном заявлении украинского правительства и совета ассоциации, опубликованном на сайте Кабинета Министров Украины 28 января.

«Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности, в связи с национализацией «ПриватБанка», сделав особый упор на осуществление правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в «ПриватБанке», и возвращении активов», – сказано в тексте заявления.

«ПриватБанк» был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В августе 2019 года в НБУ сообщали, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с «ПриватБанком». Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что «ПриватБанк» и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

«Экономическая правда» 22 ноября написала, что Международный валютный фонд потребовал от Украины ввести законодательный запрет на возвращение национализированных банков прежним собственникам, чтобы гарантировать, что «ПриватБанк» не вернут Коломойскому.

11 декабря 2019 года Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы». Правительство предлагает дополнить Кодекс административного судопроизводства нормой, которая запретит возвращать банк прежним владельцам в случае отмены решения о национализации финучреждения. Это, в частности, сделает невозможным возврат «ПриватБанка» Коломойскому.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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