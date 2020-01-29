Песков рассказал о позиции Путина по вопросу переименования должности президента

Песков рассказал о позиции Путина по вопросу переименования должности президента

29.01.2020, 12:12, Новости дня

У президента Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи изменить название должности главы государства на «верховный правитель», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу. Там очень много разных предложений. У нас в Конституции написано, что «президент России», – рассказал Песков.

Он уточнил, что в ходе работы комиссии по поправкам в Конституцию поступает очень много предложений, «в этом и заключается цель дискуссии – собрать мнения», передает РИА «Новости».

«Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то (предложения) будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии. Пока это все идет в режиме дискуссии», – добавил Песков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и РФ требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года.



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