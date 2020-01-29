МВД захотело обязать иностранцев предоставлять медсправки при въезде

МВД планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в Россию проходить дактилоскопию, а также предоставлять медицинские справки, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
«Конечно, мы понимаем, что для безопасности страны необходимо, чтобы все иностранные граждане, приезжающие в Россию, во-первых, были дактилоскопированы, во-вторых, предоставляли медицинские справки, потому что распространение заболеваний на сегодня очень актуально», – передает ТАСС слова Казаковой.
Ранее в среду Роспотребнадзор решил обследовать всех возвращающихся из Китая.
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