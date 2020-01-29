15 лет строгого режима: в Иркутске вынесли беспрецедентный приговор за совершение смертельного ДТП

Иркутский областной суд огласил приговор в отношении мужчины, совершившего смертельное ДТП: водитель вытолкнул попутную легковушку на встречную полосу. Подсудимому дали 15 лет строгого режима по нескольким уголовным статьям, в том числе за "Убийство, совершенное общеопасным способом".

Смертельная авария произошла в Иркутске 8 октября 2018 года на улице Мира после того, как торопящийся водитель внедорожника выпихнул попутный легковой автомобиль Kia на встречную полосу, где тот совершил лобовое столкновение c машиной Mitsubishi.

В аварии пострадали пять человек, включая двух детей, при этом 27-летний водитель Mitsubishi скончался в больнице на следующий день.

Следователи установили, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, специально преследовал Kia, поскольку ему показалось, что легковушка его подрезала. Догнав, он протаранил машину и скрылся.

Суд посчитал доказанным, что житель Иркутска совершил следующие уголовные деяния: "убийство общеопасным способом; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное общеопасным способом в отношении двух или более лиц; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия; умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба."

Мужчину осудили на 15 лет колонии строгого режима. Кроме того, у него будет изъят автомобиль в счет возмещения вреда потерпевшим по гражданским искам и взыскан моральный вред на общую сумму 4,8 миллиона рублей.

Источник: Вести

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