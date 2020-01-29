«Зенит» отцепил Кокорина от второго тренировочного сбора

«Зенит» отцепил Кокорина от второго тренировочного сбора

29.01.2020, 12:10, Новости дня

Российский футболист Александр Кокорин не поедет на второй тренировочный сбор "Зенита" с основной командой. Это стало известно после того, как был опубликован список игроков, отправившихся в Испанию.

Всего в испанский Бенидорм отправилось 27 футболистов, о чем сообщает официальный сайт сине-бело-голубых – и среди них места для Кокорина не нашлось. В одном из январских матчей первого тренировочного сбора в Катаре форвард отличился хет-триком. Его игру и работу на тренировках положительно оценивал главный тренер команды Сергей Семак.

Впрочем, несмотря на это, ситуация с будущим Кокорина сильно запуталась: в конце января "Зенитом" было объявлено о переходе нападающего в "Сочи". Однако этого не состоялось – Александр остался в Санкт-Петербурге. Его супруга предположила, что ее муж будет выступать за "Зенит-2".

Сам же Кокорин признался, что не знает, где продолжится его карьера.

Источник: Вести



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