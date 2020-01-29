Тайны мумии Такабути: как погибла женщина с лишним позвонком и лишним зубом

Один из самых известных экспонатов музея Ольстера в Белфасте — мумия Такабути (Takabuti). Известно, что женщина, носившая это имя, жила в Египте около 2600 лет назад, во времена XXV династии.

Отец Такабути служил жрецом в храме Амона-Ра, входившем в состав Карнакского комплекса в Фивах.

Такабути была замужней женщиной, имела рост чуть более полутора метров и рыжие волосы.

Она скончалась в возрасте от 20 до 30 лет. Тело было мумифицировано и погребено возле храма Хатшепсут.

В 1834 году ирландец Томас Грег (Thomas Greg) приобрёл мумию Такабути и доставил в Белфаст.

«За последние годы мумия прошла рентгеновское исследование, компьютерную томографию, анализ волос и радиоуглеродное датирование. Последние тесты включают анализ ДНК и дальнейшие интерпретации компьютерных томограмм, которые предоставляют нам новую и гораздо более подробную информацию», — рассказал Грир Рэмси (Greer Ramsey) из Национальных музеев Северной Ирландии.

Исследования, в частности, показали, что у Такабути был лишний позвонок. Такое отклонение встречается у 2% людей. Кроме того, у женщины имелся 33-й зуб. Это ещё большая редкость: аномалия встречается лишь у 0,02% населения.

Между тем анализ ДНК выявил редкий генетический след, указывающий на европейское или кавказское происхождение дочери жреца. По словам учёных, Такабути имела большее генетическое сходство с европейцами, нежели с египтянами.

Такабути имела высокий социальный статус и являлась хозяйкой большого дома в Фивах.

Фото University of Manchester/Ulster Museum.

Но больше всего специалистов интересовало, что стало причиной смерти молодой женщины.

Используя новейшие инструменты, учёные установили, что Такабути скончалась от ранения, нанесённого ножом в верхнюю часть спины возле левого плеча.

«Это наверняка стало причиной быстрой смерти, — сообщил соавтор исследования доктор Роберт Лойнс (Robert Loynes) из Манчестерского университета.

Кроме того, лишь сейчас исследователи обнаружили неповреждённое и прекрасно сохранившееся сердце молодой женщины.

Этот орган имел большое значение в системе верований древних египтян. Считалось, что на суде Осириса сердце (по сути совесть) усопшего извлекалось и помещалось на чащу весов, а на другую чашу богиня Маат должна была положить перо истины (страусиное перо). Если сердце было тяжелее, это означало, что покойный вёл неправедную жизнь. Тогда его сердце отдавалось на съедение чудовищу Амат, и грешник не мог обрести вечную жизнь и блаженство.

Кроме того, в полости тела Такабути был обнаружен материал, который использовался для закрытия ножевого ранения.

Также сообщается, что в процессе мумификации использовалась натронная соль (консервант), сладко пахнущие примеси, смолы, масла и льняные повязки.

Волосы женщины были завиты и тщательно уложены. Должно быть, волосы были очень важной частью индивидуальности Такабути, раз она отвергала типичное для своего времени бритьё головы, отмечают авторы исследования.

Остаётся загадкой, кто и за что убил молодую женщину. На этот счёт специалисты пока не выдвинули никаких версий.

Кстати, ранее «Вести.Наука» рассказывали о «говорящей» мумии древнеегипетского жреца.

Текст:

Вести.Наука

Источник: Вести

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