«Я не помню»: обвиняемый в жестоком убийстве предпринимателя отрицает свою вину

Подозреваемый в жестоком убийстве предпринимателя на юго-запале Москвы заявил, что не помнит события той ночи, и отказался признавать свою вину. Кадры допроса 30-летнего жителя столицы обнародовал СКР.

Нападение было совершено около часа ночи 28 января возле подъезда дома на улице Гарибальди. Злоумышленник нанес 49-летнему уроженцу Азербайджана Махиру Аскерову 18 ножевых ранений в область головы и шеи, от которых он скончался на месте. Его тело обнаружил сын.

Подозреваемого задержали в тот же день, при обыске у него в квартире были найдены нож, одежда со следами крови, а также шарф, которым он закрывал лицо. При этом мужчина заявил, что не помнит, чтобы орудовал ножом.

Первоначально сообщалось, что Аскеров владеет торговыми ларьками в Москве, однако позже стало известно, что бизнес он вел в Нижнем Новгороде, а в столицу приезжал раз в год, на день рождения внука.

О мотивах убийства остается только догадываться.

Источник: Вести

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