Суд отказался отменить приговор блогеру, угрожавшему детям силовиков

Приговор блогеру Владиславу Синице, угрожавшему расправой детям силовиков, оставил без изменений Второй кассационный суд общей юрисдикции. Приговор был вынесен Пресненским судом Москвы. Пять лет колонии для Синицы подтвердил и Мосгорсуд.

В заседании кассационного суда Владислав Синица участвовал по видеоконфернции, сообщает РИА Новости. Он особо подчеркнул, что среди его подписчиков нет агрессивных людей, которые склонны к деструктивным действиям. В кассационной жалобе адвокат Денис Тихонов написал, что суд вынес слишком суровый приговор его подзащитному, неверно квалифицировав действия блогера.

"Доказательства обвинения имеют внутренние противоречия и не согласуются между собой", — подчеркнул адвокат Тихонов.

Прокурор оценил доказательства обвинения, как достаточные, а приговор назвал законным и обоснованным. Он полагает, что призыв Синицы был примером, подсказкой для противоправных действий против детей.

Скандальную запись Владислав Синица сделал летом 2019 года на фоне несогласованных митингов в Москве. Следственный комитет истолковал его как призыв к убийству детей правоохранителей. Блогер был обвинен в экстремизме. А Росфинмониторинг включил Синицу в список физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Источник: Вести

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