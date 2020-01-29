Суд отказался отменить приговор блогеру, угрожавшему детям силовиков

Суд отказался отменить приговор блогеру, угрожавшему детям силовиков

29.01.2020, 12:10, Новости дня

Приговор блогеру Владиславу Синице, угрожавшему расправой детям силовиков, оставил без изменений Второй кассационный суд общей юрисдикции. Приговор был вынесен Пресненским судом Москвы. Пять лет колонии для Синицы подтвердил и Мосгорсуд.

В заседании кассационного суда Владислав Синица участвовал по видеоконфернции, сообщает РИА Новости. Он особо подчеркнул, что среди его подписчиков нет агрессивных людей, которые склонны к деструктивным действиям. В кассационной жалобе адвокат Денис Тихонов написал, что суд вынес слишком суровый приговор его подзащитному, неверно квалифицировав действия блогера.

"Доказательства обвинения имеют внутренние противоречия и не согласуются между собой", — подчеркнул адвокат Тихонов.

Прокурор оценил доказательства обвинения, как достаточные, а приговор назвал законным и обоснованным. Он полагает, что призыв Синицы был примером, подсказкой для противоправных действий против детей.

Скандальную запись Владислав Синица сделал летом 2019 года на фоне несогласованных митингов в Москве. Следственный комитет истолковал его как призыв к убийству детей правоохранителей. Блогер был обвинен в экстремизме. А Росфинмониторинг включил Синицу в список физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Источник: Вести



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