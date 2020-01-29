«Хочу жить у океана». Loboda снялась в купальнике для видео

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram видео, на котором запечатлена в раздельном купальнике. Ролик был снят на берегу океана.
«И пусть весь мир подождет… Хочу жить у океана», – написала она.
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и пусть весь мир подождёт … * Хочу жить у океана ….)
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе «Капучино». Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио «ВИА Гра». В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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