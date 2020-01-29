Зеркаль стала советником председателя правления «Нафтогаз України»

Бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК «Нафтогаз України», сообщила 29 января пресс-служба НАК.

Отмечается, что в МИД Украины Зеркаль «отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о «зимних пакетах» поставок российского газа в Украину в 2014 – 2016 годах».

В сферу ее деятельности в НАК будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, по поводу захваченных Россией активов группы «Нафтогаз» в оккупированном Крыму.

В «Нафтогазі» подчеркивают, что у Зеркаль – 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она выступает автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства.

Во время работы в Министерстве юстиции участвовала во всех раундах переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, соглашениям между Украиной и Евросоюзом о реадмиссии и об упрощении визового режима. Была представлена в делегациях Украины на переговорах с ЕС, ООН, НАТО и Советом Европы.

Зеркаль была заместителем министра иностранных дел Украины с августа 2014-го. Она написала заявление об отставке 28 ноября 2019 года. Правительство согласовало отставку Зеркаль 4 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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