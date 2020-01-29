В центре Москвы строительный кран упал на человека

В центре Москвы строительный кран упал на человека

29.01.2020, 12:05, Разное

В центре Москвы стрела крана упала и придавила человека. Инцидент произошел на строительной площадке в Гранатном переулке, передает РИА ФАН.

По предварительным данным, мужчина жив, но находится без сознания. В настоящее время сотрудники оперативных служб пытаются извлечь пострадавшего, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на агентство «Москва».



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