В центре Москвы строительный кран упал на человека

В центре Москвы стрела крана упала и придавила человека. Инцидент произошел на строительной площадке в Гранатном переулке, передает РИА ФАН.

По предварительным данным, мужчина жив, но находится без сознания. В настоящее время сотрудники оперативных служб пытаются извлечь пострадавшего, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на агентство «Москва».

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