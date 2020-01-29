Песков выразил сожаление из-за высказываний Зеленского о войне

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о виновности Советского Союза в развязывании Второй мировой войны не вызывают ничего кроме сожаления и непонимания, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва приглашать Зеленского на Парад 9 мая после его высказываний или позиция Кремля будет откорректирована.

«Я могу лишь повторить, что подобные высказывания кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают. Все остальное подлежит уточнению», – добавил он, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала о немецких политиках, которые также обвинили СССР в начале Второй мировой войны.

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