Кремль анонсировал совещание у Путина по проблеме коронавируса

Президент Владимир Путин в среду проведет совещание по предупреждению коронавируса, с докладом выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Достаточно скоро состоится встреча президента с Голиковой, Мурашко и Поповой. Вице-премьер, министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора расскажут президенту о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса, какие меры предпринимаются. Правительство работает весьма активно, и в данном случае речь идет о докладе главе государства», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай начали разработку вакцины против нового коронавируса.

В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что КНР окажет всю необходимую помощь странам, которые будут особо настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса.





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