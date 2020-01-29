Экс-духовник Поклонской отец Сергий высказался о ее отходе от православия: «Люди переобуваются»

Экс-духовник Поклонской отец Сергий высказался о ее отходе от православия: «Люди переобуваются»

29.01.2020, 12:04, Разное

Отец Сергий прокомментировал отход Натальи Поклонской от православия. По словам экс-духовника депутата Госдумы, судить ее он не собирается.
Как выразился настоятель монастыря «Спорительница хлебов», бывший прокурор Крыма разорвала все отношения с православной верой, однако он продолжает за нее молиться. Экс-духовник Поклонской заявил, есть очень непостоянные в своих поступках люди. Такие личности начинают за здравие, а заканчивают за упокой. При этом схиигумен отметил, на данный момент политик не хочет связывать свою жизнь с православием.

Летом 2019 года юрист заявила, что разорвала все связи с отцом Сергием, которого ранее считала своим наставником. Теперь у деятеля есть новый духовник – архимандрит Аркадий. Некоторое время назад Поклонская поддержала праздник Хэллоуна, тем самым удивив православных. Более того, она выступила за идею запретить аборты.

В прошлом году депутат разошлась с мужем Иваном Соловьевым, с которым, как говорила политик, ей было не по пути. Тогда она намекнула, что у мужчины были проблемы с алкоголем.



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