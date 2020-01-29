«Мой»: Собчак растрогала фанатов комментарием к их с Богомоловым фото

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram нежный снимок с супругой Ксенией Собчак. Телеведущая назвала мужа «мой любимый», растрогав фанатов.

Богомолов заставил подписчиков расчувствоваться, обнародовав нежную фотографию, где запечатлен со своей супругой Ксенией Собчак. На снимке он крепко обнимает свою вторую половинку, которая трепетно прижимается к нему. Телеведущая прокомментировала пост, написав: «Мой любимый».

Российский историк моды Александр Васильев, как и поклонники пары, в восторге от такого трогательного кадра, и тоже добавил свой комментарий: «Прекрасные!». Многочисленные подписчики аккаунта Богомолова поддержали искусствоведа, написав под снимком множество приятных слов и комплиментов.

Богомолов и Собчак с 2018 года состояли в близких отношениях. 13 сентября 2019 года они официально стали мужем и женой.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Совладельца «Тольяттиазота» обвиняют в попытке ангажировать судей Верховного суда РФ, чтобы те отменили решение о взыскании с предприятия налоговых недоимок Как стало известно “Ъ”, заочно осужденный в России бенефициар ПАО «Тольяттинский азотный завод» (ТоАЗ) Сергей Махлай стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии Следственного комитета России (СКР), миллионер в разгар расследования хищения средств химического […]