Минздрав подготовил временные рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав подготовил временные рекомендации по лечению коронавируса

29.01.2020, 11:58, Новости дня

Министерство здравоохранения подготовило временные методические рекомендации по лечению коронавируса, сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

«Методические рекомендации готовы, сегодня прошло селекторное завещание с регионами, сейчас, мы получили последние клинические рекомендации вчера от китайских коллег – это все будет учтено», – передает РИА «Новости» слова министра.

Он добавил, что в среду новые рекомендации распространят по регионам.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай начали разработку вакцины против нового коронавируса.

В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что КНР окажет всю необходимую помощь странам, которые будут особо настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса.



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