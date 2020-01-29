Минздрав подготовил временные рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения подготовило временные методические рекомендации по лечению коронавируса, сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

«Методические рекомендации готовы, сегодня прошло селекторное завещание с регионами, сейчас, мы получили последние клинические рекомендации вчера от китайских коллег – это все будет учтено», – передает РИА «Новости» слова министра.

Он добавил, что в среду новые рекомендации распространят по регионам.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай начали разработку вакцины против нового коронавируса.

В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что КНР окажет всю необходимую помощь странам, которые будут особо настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса.





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