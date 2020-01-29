Суд отказался смягчить приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков.

«Суд определил – приговор Пресненского суда Москвы и апелляционное определение Мосгорсуда оставить без изменения», – огласила решение одна из судей коллегии, передает РИА «Новости».

В кассационной жалобе адвокат Денис Тихонов указывал, что «доказательства обвинения имеют внутренние противоречия и не согласуются между собой». Он считает, что суд неправильно квалифицировал действия Синицы и вынес ему слишком суровый приговор. «Высказывания носили гипотетический, абстрактный характер», – отметил Тихонов, попросив направить дело на новое рассмотрение.

Синица участвовал в заседании по видеосвязи из колонии. «Среди моих подписчиков нет агрессивных людей, склонных к деструктивным действиям», – сообщил он.

Напомним, блогер Макс Стеклов (Владислав Синица) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры.

В отношении Синицы было возбуждено уголовное дело, а сам блогер задержан. На заседании суда Синица признался в публикации призыва к расправе над детьми силовиков.

В то же время Мосгорсуд уменьшил на три месяца срок лишения свободы участнику несогласованной акции 27 июля Эдуарду Малышевскому, который получил три года колонии за то, что выдавил в автозаке стекло, упавшее на полицейского.

«Приговор Тверского суда города Москвы от 9 декабря изменить… назначить окончательное наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы», – сказала судья.

В начале заседания адвокат Александр Альдаев сообщил ходатайство о переносе дела в связи с неявкой потерпевшего. Ни сам Малышевский, ни судья его не поддержали. После этого он приобщил чек о переводе на счет потерпевшего 5 тыс. рублей в качестве компенсации вреда. Адвокат также просил изучить видеозапись повторно, но суд отклонил его ходатайство.

Прокурор настаивал на справедливости внесенного приговора.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

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