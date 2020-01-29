Фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому сократили срок на три месяца

Фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому сократили срок на три месяца

29.01.2020, 11:57, Новости дня

Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому. Как сообщает «Дождь» из зала суда, срок лишения свободы сократили на три месяца — до двух лет и девяти месяцев.

В декабре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Малышевского к трем годам колонии. Его признали виновным в том, что он выдавил стекло в автозаке, которое упало на сотрудника Росгвардии.

Прокуратура просила приговорить его к 3,5 годам колонии.

Сам обвиняемый свою вину не признал. Он подчеркнул, что не хотел никому навредить. «Просто хотелось прокричать, это был просто жест отчаяния. Я искренне сожалею, если кого-то задел. Но я не виноват, прошу закрыть дело и освободить меня», — сказал он.



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