Фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому сократили срок на три месяца

Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому. Как сообщает «Дождь» из зала суда, срок лишения свободы сократили на три месяца — до двух лет и девяти месяцев.

В декабре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Малышевского к трем годам колонии. Его признали виновным в том, что он выдавил стекло в автозаке, которое упало на сотрудника Росгвардии.

Прокуратура просила приговорить его к 3,5 годам колонии.

Сам обвиняемый свою вину не признал. Он подчеркнул, что не хотел никому навредить. «Просто хотелось прокричать, это был просто жест отчаяния. Я искренне сожалею, если кого-то задел. Но я не виноват, прошу закрыть дело и освободить меня», — сказал он.

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