В Подмосковье мужчина отравил четырехмесячного сына снотворным

В Подмосковье мужчина случайно убил своего четырехмесячного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает НСН.
Как удалось установить правоохранителям, в июле прошлого года отец подмешал снотворное в бутылочку со смесью и покормил ребенка. Через некоторое время мужчина обнаружил сына без признаков жизни. По результатам экспертизы, малыш умер от острого отравления, сообщает ТАСС.
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