В Евросоюзе рассмотрят предложение Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной

Европейский союз изучит и оценит мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, обнародованном 28 января.

«Инициатива Соединенных Штатов дает возможность возобновить крайне необходимые усилия в направлении согласованного и жизнеспособного решения израильско-палестинского конфликта», – отметил Боррель.

По его словам, в Брюсселе будут рассматривать предложения на основе твердой и единой приверженности ЕС переговорному и жизнеспособному двустороннему решению для двух государств с учетом соответствующих резолюций ООН и оговоренных на международном уровне параметров.

«ЕС подтверждает готовность работать над восстановлением конструктивных переговоров для решения всех постоянных вопросов статуса и достижения справедливого и длительного мира. ЕС призывает обе стороны продемонстрировать с помощью политики и действий подлинную приверженность двухгосударственному решению как единому реалистическому способу преодоления конфликта», – говорится в заявлении Борреля.

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим останется «неделимой столицей» Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп опубликовал карту возможного расположения двух государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху поддержал план Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что говорит тысячи «нет» этой инициативе. Он назвал сделку «заговором» и «пощечиной века». По его словам, Иерусалим не продается, а Палестина «не преклонит колени».

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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