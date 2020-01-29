Мнение: Вечный мир

Новый вечный мир, который презентовал Трамп как решение палестинского вопроса, на самом деле совершенно не новый. Это всё тот же мир в обмен на территории. И ровно та же ошибка, которая приведёт этот план к краху, что и все остальные до него.

Ключевая проблема — договариваться о чем-то можно только с субъектом. Палестинцы им не являются. А потому согласны они с планом или нет, значения не имеет. Они не могут вообще быть стороной любого сценария урегулирования своей проблемы.

Народ Палестины как географическое понятие есть. Как политическое — его не существует. Так бывает. В качестве национально-освободительного движения (первичная форма национального государства по ооновскому определению) палестинцы были вполне субъектны, но подняться над первичной формой — так и не получилось.

Палестинский народ — это конгломерат родо-племенных хамул. В этом качестве у них нет общих целей. Общий враг — легко. Целей — нет. Поэтому есть две враждующие между собой палестинские администрации, сосущие внешнюю помощь, но неспособные создать свою собственную экономику. Ни в каком виде.

Это вообще проблема — как слезть с иглы. С нефтяной ли, или с иглы международных подачек. Психологически смена модели требует пройти через глубокий дискомфорт и слом устоявшихся интересов групп выгодополучателей этой модели, её бенефициаров. А это невероятно тяжело.

Поэтому предложение Трампа влить в Палестину 50 миллиардов инвестиций за 10 лет для ФАТХ и ХАМАС — пустой звук. Это что, — с негодованием воскликнули они. — Вы предлагаете нам работать? Да за кого вы нас принимаете?

Если бы 50 миллиардов им дали бы просто так — другое дело. Но Трамп-то имеет в виду совсем другое. Эти деньги — они про создание экономики. А ею нужно управлять, развивать, зарабатывать. В неё нужно уметь. А что прикажете делать, если ты умеешь тратить, но не зарабатывать?

Палестинцы завоевали право на своё государство, но зачем оно им — это совсем другая история. Сложившаяся бизнес-модель руководства двух палестинских администраций — это паразитирование. И пока их не снесут сами палестинцы, пока новые лидеры не сформулируют, зачем нужно государство, кроме обогащения узкой верховной группы, до тех пор любые планы решения палестинской проблемы будут утопией.

Источник: Эль Мюрид

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