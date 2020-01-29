Роскомнадзор заблокировал швейцарский сервис из-за сообщений о «минированиях»

Роскомнадзор ограничил доступ к швейцарском почтовому сервису Protonmail.com, с которого происходит рассылка сообщений о «минированиях» в России.
«29 января на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации Роскомнадзор осуществит ограничение доступа к почтовому сервису Protonmail.com (Швейцария). Данный почтовый сервис использовался злоумышленниками как в 2019 году, так и, особенно активно, в январе 2020 года для рассылки под видом достоверных сведений ложных сообщений о массовом «минировании объектов» на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Роскомнадзора.
В ведомстве добавили, что на неоднократные запросы о предоставлении сведений для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете компания реагировала категорическим отказом.
«В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам, используемым преступниками для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности, и рассчитывает на эффективное взаимодействие со всеми вовлеченными сторонами», – добавили в ведомстве.
Ранее во вторник сообщили, что «почтовые террористы» перешли на швейцарский сервис Protonmail и продолжили массово рассылать письма о «минировании».
На минувшей неделе спецслужба объявила, что тысячи писем о «минировании» рассылались с нидерландского сервиса Startmail. Доступ к нему из РФ теперь заблокирован, но волна «минирований» полностью не прекратилась: суды, школы и больницы в Москве и других регионах продолжили получать угрозы.
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