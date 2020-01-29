В Тбилиси призвали конгрессменов США не помогать Путину против Грузии

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» депутат Ираклий Кобахидзе призвал конгрессменов США, в последнее время регулярно критикующих Тбилиси, прекратить это, чтобы такими заявлениями «не помогать (президенту России) Владимиру Путину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Так он прокомментировал очередной критический выпад – конгрессмена Пола Олсона, который назвал лидера правящей партии Грузии Бидзину Иванишвили «марионеткой Владимира Путина» и призвал коллег поддержать антиправительственные выступления в Грузии

По словам грузинского парламентария, «в заявлении Олсона упоминается Путин, и вот если кому-то и на руку такое заявление конкретного конгрессмена, то это на руку Путину».

«Принципиально важно, что конгрессмен не должен использовать такую терминологию, это неприемлемо», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Он призвал Олсона «не делать заявления в пользу Путина».

В связи с чередой заявлений конгрессменов США власти Грузии в ближайшие дни направят в Америку представительную делегацию, чтобы снять вопросы, возникшие в Вашингтоне. Грузинская оппозиция заявляет, что в США отвернулись от правящей партии Грузии. Член оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили предсказывает продолжение критики со стороны конгрессменов, которые, по ее словам, опасаются, что Грузия изменит западным ценностям.

Ранее посол Грузии в США Давид Бакрадзе заявил о «политических интересах» ряда американских конгрессменов, которые в последнее время направили премьер-министру Георгию Гахарии письма с тревогой о положении в политической и экономической сферах страны. Посол также сказал, что конгрессмены (авторы обращений) могли быть «дезинформированы». По его словам, в Конгрессе США есть члены, занимающиеся «специфической» деятельностью. Так Давид Бакрадзе объяснил обращения конгрессменов из Техаса и Оклахомы, которые выразили обеспокоенность сложным положением компании Frontera в Грузии. В Тбилиси и ранее говорили, что некоторые члены Конгресса официально являются ее лоббистами. Как отметил посол, «у этих конгрессменов есть собственные интересы, чтобы поддержать компанию, которая находится в правовых препирательствах с правительством Грузии».

Глава грузинской дипмиссии в США назвал при этом «абсолютно неприемлемым» тон этих обращений, с которыми данные конгрессмены обращаются к премьер-министру Грузии – страны, являющейся стратегическим партнером США. Что касается писем других конгрессменов, которые озабочены политическими процессами в Грузии, посол объяснил это поступающей к ним «дезинформацией».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по поправке в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что поступившие предложения о поправке преамбулы основного закона с учетом исторической памяти будут рассмотрены. «Преамбула – предложили ее поменять. Предложений очень много. Преамбула – это своего рода введение, пролог к конкретному тексту. Я в данном случае все-таки сосредоточился […]