Двое погибли, семеро пострадали: под Ростовом произошла страшная авария

Утром 29 января в Аксайском районе Ростовской области произошла серьезная авария. На трассе М-4 «Дон» столкнулись легковой автомобиль

Renault, рейсовый автобус ПАЗ, грузовик

Scania

и микроавтобус

Mercedes, передает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После этого легковушка врезалась в ПАЗ. Микроавтобус, шедший с Renault, съехал в резерв дороги.

Как сообщает RT, в результате ДТП погибли два человека: водитель ПАЗ и

Mercedes. Еще семь участников аварии получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства случившегося, передает Life.

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