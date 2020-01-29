Мужчина зарезал беременную экс-любовницу

Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения жилого дома. На записи видно, как девушка зашла в подъезд, а следом за ней в кадре появился мужчина.

Сначала он попытался поговорить с ней, после чего приобнял одной рукой за плечо, а другой начал наносить удары в живот. Камера на улице зафиксировала, как мужчина выходит из подъезда и прячет за пазуху предмет, похожий на нож в ножнах, сообщает Пятый канал.

После случившегося преступник попытался сбежать из города. С помощью онлайн-сервиса для поиска автомобильных попутчиков он покинул Новосибирск. Нападавший обосновался в одной из омских гостинец. Именно там его нашли представители правоохранительных органов. По информации «Вечерней Москвы», личность преступника уже установлена. Ему грозит грозит от 8 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы.

По данным телеканала «360», погибшая приходилась убийце бывшей девушкой. Молодые люди жили вместе, потом расстались, и девушка стала скрываться от экс-возлюбленного.

Отметим, что на момент смерти женщина находилась на восьмом месяце беременности. По одной из версий, причиной преступления стала ревность, так как мужчина сомневался в своем отцовстве.

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