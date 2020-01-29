Ксения Собчак, Константин Богомолов, Светлана Бондарчук и другие на премьере второго сезона проекта «Содержанки»

Презентация второго сезона, за съемки которого отвечал уже не Константин Богомолов, а режиссер Дарья Жук, прошла в новой модной точке на карте Москвы — театре-кабаре CRAVE Moscow. Автор спектаклей «Норма» и «Князь» и худрук Театра на Малой Бронной, впрочем, окончательно от этого проекта не отошел, а участвовал в процессе создания «Содержанок-2» как исполнительный продюсер и один из авторов сценария. Константин также пришел на премьеру, а компанию ему составила супруга Ксения Собчак. Помимо них на мраморных ступеньках кабаре в этот вечер можно было увидеть Светлану Бондарчук, Светлану Устинову, Надежду Оболенцеву, Ирину Старшенбаум и многих других известных гостей.

Светлана Бондарчук Дарья Мороз (украшения, Mercury) Константин Богомолов и Ксения Собчак Аглая Тарасова Надежда Оболенцева

Павел Табаков и Марина Зудина (украшения, Mercury)

Актерский состав сериала «Содержанки»

Напомним, первый сезон «Содержанок» начинался с загадочного убийства молодой девушки, которое бралась расследовать следователь полиции Елена Широкова (Дарья Мороз). Еще одной ключевой героиней сериала была искусствовед из провинции Даша (Софья Эрнст), решившая попытать счастья в столице и мечтавшая открыть свою галерею. Этих героинь и множество других персонажей закручивал круговорот из светских раутов, опасных интриг и адюльтеров, в котором у каждого своя правда и множество разновидностей лжи. Визитной карточкой проекта при этом стала не столько детективная интрига — которая, к слову, быстро отходила на второй план, сколько большое количество откровенных эротических сцен и разговоров о сексе.

Александра Ревенко Александра Ребенок

Ирина Старшенбаум Ольга Сутулова (колье, Stephen Webster)

Вера Панфилова Сабина Ахмедова (украшения, Mercury) Александр Кузнецов Снежана Георгиева

Михаил Друян и Оксана Бондаренко

Агата Муцениеце

О том, пошла ли Дарья Жук по стопам своего предшественника в режиссерском кресле и снабдила ли второй сезон таким же количеством промискуитетов и мезальянсов, станет понятно уже совсем скоро: 30 января первая серия проекта появится на платформе START. Пока же можно сказать, что к актерскому составу присоединилась актриса Любовь Аксенова, а небольшие ироничные роли в одной из серий исполнили режиссер и актер Александр Молочников и кинокритик и сценарист Роман Волобуев. «Содержанки-2» можно назвать одной из первых громких премьер телесезона. Первый сезон проекта вызвал множество неоднозначных отзывов, при этом увеличив количество подписчиков платформы START в три раза. К тому же именно этот проект выбрал для показа на зарубежных террриториях стриминговый сервис Amazon prime: теперь и на этой платформе в секции Amazon Originals and Exclusives западные зрители смогут посмотреть историю о продажной столице и ее обитателях.

Ксения Соловьева Маша Федорова Наталья Якимчик

Яна и Вадим Расковаловы Екатерина Варнава

Екатерина Одинцова

Мария Лемешева

Снежана Самохина Белла Потемкина Премьера второго сезона сериала «Содержанки»

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