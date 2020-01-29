Ксения Собчак, Константин Богомолов, Светлана Бондарчук и другие на премьере второго сезона проекта «Содержанки»

Презентация второго сезона, за съемки которого отвечал уже не Константин Богомолов, а режиссер Дарья Жук, прошла в новой модной точке на карте Москвы — театре-кабаре CRAVE Moscow. Автор спектаклей «Норма» и «Князь» и худрук Театра на Малой Бронной, впрочем, окончательно от этого проекта не отошел, а участвовал в процессе создания «Содержанок-2» как исполнительный продюсер и один из авторов сценария. Константин также пришел на премьеру, а компанию ему составила супруга Ксения Собчак. Помимо них на мраморных ступеньках кабаре в этот вечер можно было увидеть Светлану Бондарчук, Светлану Устинову, Надежду Оболенцеву, Ирину Старшенбаум и многих других известных гостей.
Светлана БондарчукДарья Мороз (украшения, Mercury)Константин Богомолов и Ксения СобчакАглая ТарасоваНадежда Оболенцева
Павел Табаков и Марина Зудина (украшения, Mercury)
Актерский состав сериала «Содержанки»
Напомним, первый сезон «Содержанок» начинался с загадочного убийства молодой девушки, которое бралась расследовать следователь полиции Елена Широкова (Дарья Мороз). Еще одной ключевой героиней сериала была искусствовед из провинции Даша (Софья Эрнст), решившая попытать счастья в столице и мечтавшая открыть свою галерею. Этих героинь и множество других персонажей закручивал круговорот из светских раутов, опасных интриг и адюльтеров, в котором у каждого своя правда и множество разновидностей лжи. Визитной карточкой проекта при этом стала не столько детективная интрига — которая, к слову, быстро отходила на второй план, сколько большое количество откровенных эротических сцен и разговоров о сексе.
Александра РевенкоАлександра Ребенок
Ирина СтаршенбаумОльга Сутулова (колье, Stephen Webster)
Вера ПанфиловаСабина Ахмедова (украшения, Mercury)Александр КузнецовСнежана Георгиева
Михаил Друян и Оксана Бондаренко
Агата Муцениеце
О том, пошла ли Дарья Жук по стопам своего предшественника в режиссерском кресле и снабдила ли второй сезон таким же количеством промискуитетов и мезальянсов, станет понятно уже совсем скоро: 30 января первая серия проекта появится на платформе START. Пока же можно сказать, что к актерскому составу присоединилась актриса Любовь Аксенова, а небольшие ироничные роли в одной из серий исполнили режиссер и актер Александр Молочников и кинокритик и сценарист Роман Волобуев. «Содержанки-2» можно назвать одной из первых громких премьер телесезона. Первый сезон проекта вызвал множество неоднозначных отзывов, при этом увеличив количество подписчиков платформы START в три раза. К тому же именно этот проект выбрал для показа на зарубежных террриториях стриминговый сервис Amazon prime: теперь и на этой платформе в секции Amazon Originals and Exclusives западные зрители смогут посмотреть историю о продажной столице и ее обитателях.
Ксения СоловьеваМаша ФедороваНаталья Якимчик
Яна и Вадим РасковаловыЕкатерина Варнава
Екатерина Одинцова
Мария Лемешева
Снежана СамохинаБелла ПотемкинаПремьера второго сезона сериала «Содержанки»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по поправке в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что поступившие предложения о поправке преамбулы основного закона с учетом исторической памяти будут рассмотрены. «Преамбула – предложили ее поменять. Предложений очень много. Преамбула – это своего рода введение, пролог к конкретному тексту. Я в данном случае все-таки сосредоточился […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- alyona alyona пришла на светское мероприятие в боди / 2 декабря
- WADA обвинило мужа директора Московской антидопинговой лаборатории в «правке» базы данных анализов, Россия с этим согласилась / 2 декабря
- «ВТБ Лизинг» опроверг сообщения об эксплуатации самолетов бизнес-авиации / 7 декабря
- Публицист оценил поступок адвоката студента ВШЭ Жукова / 7 декабря
- Евросоюз направит на борьбу с изменениями климата пятую часть бюджета / 26 ноября
- Для экс-замначальника академии Генштаба потребовали 4,5 года колонии / 9 января
- Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве. Семерых пострадавших госпитализировали / 14 января
- Ученые сравнили эффект аспирина и более дорогих лекарств при мигрени, и вот что выяснили / 4 декабря