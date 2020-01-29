Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка: первое фото беременной теннисистки

Несколько дней назад испанские СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили — Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь готовятся к пополнению в семье. Телеканал Telemundo Entretenimiento назвал даже примерную дату появления малыша на свет — март 2020 года. Теперь в сети появились доказательства того, что это действительно так — Курникова находится на последних месяцах беременности. Испанский журнал HOLA! поместил на обложку своего нового номера эксклюзивный кадр, сделанный во время морской прогулки пары в Майами. Округлившийся живот Анны уже не скрывала даже объемная куртка.

Обложка нового номера HOLA! с эксклюзивным фотосюжетом про Курникову и Иглесиаса Напомним, русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль. И с тех самых пор они не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родителями — у пары родились сын Николас и дочь Люси. На концерте в Будапеште в марте 2018-го певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви:

Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)29 Авг 2018 в 3:46 PDT

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)17 Мар 2019 в 9:57 PDT

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)23 Июн 2019 в 10:42 PDT

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)6 Апр 2019 в 9:47 PDT

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)30 Мар 2019 в 1:47 PDT

Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальных отношениях — за много лет романа на безымянном пальце Анны блестели разные кольца, очень похожие на обручальные. Но в октябре 2018 года в разговоре с журналистами Иглесиас назвал Курникову уже не девушкой, а женой.

Я очень люблю свою жену. Дети только укрепили нашу связь. А что касается интима… все стало еще лучше, — разоткровенничался тогда Энрике.

Счастливый отец регулярно делится в сети забавными видео с подросшими детьми.

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)15 Окт 2019 в 7:01 PDT

Это невероятно! Некоторые спрашивают меня: «Многим родителям трудно даже с одним ребенком. Как вы справляетесь с двумя, да еще с близнецами?» В таких случаях я отвечаю: «Слушайте, не спрашивайте об этом меня. Настоящий супергерой в нашей семье — Анна. Она единственная в своем роде». Николас и Люси — мои первые дети, поэтому я не знаю разницы между воспитанием одного или двоих детей,

— рассказывал о родительстве Энрике в интервью KTUphoria.

Мне нравится моя новая жизнь. Теперь, когда я работаю на студии и время подходит к 20.00, я тороплюсь домой. Мне хочется поскорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день, меня не волнует больше ничего в этот момент… Теперь мне приходится постоянно искать новые способы для развлечения детей, потому что их улыбки превращают меня в самого счастливого человека на свете. Это заряжает меня позитивом на весь день, я не перестаю улыбаться сам. Что может быть важнее этого?

— делился певец в студии телешоу Un Nuevo Día.

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