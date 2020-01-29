Ученые объяснили причину «отключения мозга» у мужчин после полового акта

Ученые объяснили причину «отключения мозга» у мужчин после полового акта

29.01.2020, 11:30, Разное

Учёные из Франции объяснили причину «отключения мозга» у мужчин сразу после полового акта. Это естественная защитная реакция организма на избыточную выработку гормона тестостерона.
Во время полового акта существенно увеличивается выработка мужского гормона тестостерона для поддержания потенции и увеличения сексуального удовольствия. После окончания процесса в организме мужчины ещё сохраняется избыток гормонов, и поэтому мозг начинает постепенно отключать мыслительные функции. Причём замечено, что у высокоинтеллектуальных представителей сильной половины человечества затормаживаются даже процессы мозжечковой миндалины в головном мозге. Это удалось установить в ходе исследования, в котором мыслительную активность мужчин до полового акта и сразу после него сканировали на специальном аппарате.

Исследователи также установили и ряд других закономерностей. В частности, сравнение мужчины с «бывшими» может привести к выпадению волос. Это тоже завязано на гормональных изменениях. Если сексуальная партнёрша молодого человека постоянно сравнивает его с экс-избранниками в негативном ключе, то это приводит к снижению тестостерона и, как следствие, начинается отмирание волосяных луковиц.



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