ДиКаприо, Питт, Зеллвегер, Терон, Эриво, Тарантино, Филлипс пришли на ланч номинантов «Оскара». Фоторепортаж

фотогалерея
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Фото: EPA
Леонардо ДиКаприо
Фото: EPA
Леонардо ДиКаприо
Фото: EPA
Брэд Питт
Фото: EPA
Брэд Питт
Фото: EPA
Шарлиз Терон
Фото: EPA
Шарлиз Терон
Фото: EPA
Синтия Эриво
Фото: EPA
Квентин Тарантино
Фото: EPA
Квентин Тарантино
Фото: EPA
Сэм Мендес
Фото: EPA
Тодд Филлипс
Фото: EPA
Рене Зеллвегер
Фото: EPA
Рене Зеллвегер
Фото: EPA
Пон Чжун Хо
Фото: EPA
Лора Дерн
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: видео Видео: IFC Films / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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