ДиКаприо, Питт, Зеллвегер, Терон, Эриво, Тарантино, Филлипс пришли на ланч номинантов «Оскара». Фоторепортаж

ДиКаприо, Питт, Зеллвегер, Терон, Эриво, Тарантино, Филлипс пришли на ланч номинантов «Оскара». Фоторепортаж

29.01.2020, 11:30, Новости дня

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Фото: EPA

Леонардо ДиКаприо


Фото: EPA

Леонардо ДиКаприо


Фото: EPA

Брэд Питт


Фото: EPA

Брэд Питт


Фото: EPA

Шарлиз Терон


Фото: EPA

Шарлиз Терон


Фото: EPA

Синтия Эриво


Фото: EPA

Квентин Тарантино


Фото: EPA

Квентин Тарантино


Фото: EPA

Сэм Мендес


Фото: EPA

Тодд Филлипс


Фото: EPA

Рене Зеллвегер


Фото: EPA

Рене Зеллвегер


Фото: EPA

Пон Чжун Хо


Фото: EPA

Лора Дерн

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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