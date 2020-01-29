Названа дата старта к МКС грузового корабля Dragon

Запуск к Международной космической станции (МКС) очередного американского грузового корабля Dragon планируется в начале марта, сообщило НАСА.
В агентстве сообщили, что пуск ракеты-носителя Falcon-9 с «грузовиком» с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планируется на 2 марта в 9.45 мск, передает РИА «Новости».
Напомним, 30 декабря Илон Маск заявил, что первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к МКС с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года.
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