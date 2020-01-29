МИД назвал сознательной провокацией включение нежелательного депутата делегацию Нидерландов

Нидерланды сознательно пошли на провокацию, включив в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата Шурду Шурдсме, в Гааге понимали возможные последствия, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Решение депутатов Второй палаты Генеральных Штатов Нидерландов в очередной раз отменить поездку в Россию в связи с ограничениями на въезд в нашу страну представителю партии «Демократы – 66» Шурду Шурдсме не стало для Москвы сюрпризом. В Гааге интерпретируют ситуацию таким образом, будто именно это обстоятельство создало непреодолимое препятствие для визита парламентской делегации в Россию», – говорится в сообщении МИД России.

В этой связи в ведомстве уточнили, что нидерландская сторона была заранее проинформирована о нежелательности включения Шурдсмы в состав парламентской делегации, которая планировала посетить Россию 25-27 февраля по приглашению Комитета по международным делам Госдумы.

«Голландский депутат известен нам не просто недружелюбными, но и откровенно агрессивными – на грани оскорблений – высказываниями в адрес нашей страны. В 2013 году он призывал прервать проведение Года РФ в Нидерландах и Нидерландов в России. В 2014 году требовал бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи, а в 2018 году – перенести Чемпионат мира по футболу в другую страну. В контексте расследования обстоятельств крушения малайзийского Boeing он безапелляционно и грубо настаивал, вопреки здравому смыслу и юридическим процедурам, на необходимости уже сейчас «наказать» Россию», – указали в МИД.

В министерстве пришли к выводу, что принимая решение о включении Шурдсмы в состав своей делегации голландские парламентарии «сознательно пошли на эту провокацию, … стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки».

«Отменив под предлогом «депутатской солидарности» поездку в Москву, теперь нидерландские власти по заезженной схеме возлагают на Россию вину за срыв визита своих парламентариев. Очевидно, что в Гааге не хотели, чтобы такой визит состоялся и чтобы были предприняты попытки первого после 2008 года прямого разговора между народными избранниками двух стран. Как мы не раз говорили, ничего нового. Реализуется все та же «Стратегия по России» МИД Нидерландов», – заключили в МИД.

Во вторник посольство Нидерландов сообщило, что визит делегации парламента страны в Россию отменен. Такое решение было принято постоянным подкомитетом по международным делам, его приняли из-за того, что депутат Шурдсме не получил визу.

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