МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом, сообщили 29 января «Интерфакс-Украина» в пресс-службе МАУ.

Рейсы состоятся 30 января и 3 февраля.

Туроператор Join UP! также объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

Глава директората общественного здоровья украинского Министерства здравоохранения Андрей Скипальский сообщил, что Украина с 3 февраля прекратит прямое авиасообщение с Китаем до стабилизации ситуации.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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