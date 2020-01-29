Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области увеличилось до 11 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области увеличилось до 11 человек

29.01.2020, 11:30, Разное

В Ростовской области количество граждан, пострадавших вследствие массового ДТП с участием автобуса, увеличилось до 11. Соответствующие сведения предоставляются сотрудниками администрации Аксайского района.
Информация об аварии на трассе М-4 “Дон” предоставлена днем среды, 29 января. Разминуться недалеко от Ростова-на-Дону не смогли грузовой автомобиль, автобус, а также легковой транспорт и маршрутка. Изначально данные имелись о восьми пострадавших, однако их число впоследствии увеличилось до 11. При этом семи из них потребовалась госпитализация, информация об их самочувствии не озвучивается, однако состояние двоих оценивается как тяжелое.

В результате массового ДТП несовместимые с жизнью травмы получили двое граждан. Обстоятельства аварии в Ростовской области на данный момент устанавливаются в рамках соответствующей проверки, по итогам чего может утверждаться процессуальное решение.



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