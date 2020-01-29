Эксперт объяснил причину обиды Италии на Германию

«Сложно найти итальянца, который бы с симпатией относился к Меркель. Поэтому такой шаг Конте в сторону Германии рассчитан на положительную реакцию населения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян. Так он прокомментировал направление ноты протеста Германии в связи в тем, что премьер-министру Италии Джузеппе Конте не нашлось места в первом ряду при фотографировании на саммите по Ливии.

«У общественности Италии отношение к Ангеле Меркель и ко всему нынешнему руководству Германии, которое для итальянцев символизирует руководство Евросоюза, негативное. Будучи в правительстве, этим успешно пользовался Маттео Сальвини. Тогда осуществлялись постоянные пикировки то с Францией, то с Германией. Население это поддерживало, и рейтинги власти росли», – сказал декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Затем власть сменилась, и вместо Сальвини коалиция была создана с демократами, напомнил собеседник. «У населения начало появляться ощущение, что правительство сменило вектор, и вместо того, чтобы критиковать Евросоюз и оказывать давление на него, правительство в большей степени идет на поводу у ЕС. Поэтому направление ноты протеста Германии – это шаг, рассчитанный на положительную реакцию населения», – отметил Сардарян.

Также он обратил внимание на важность прошедшей конференции по Ливии для Италии. «Решение вопроса по Ливии для Италии важнее, чем для Германии и Франции, потому что путь беженцев в Европу начинается с итальянского острова Лампедуза недалеко от Сицилии. Оттуда они направляются на материковую Италию, и дальше по всей Европе. Бесконечные потоки мигрантов проходят через всю Италию с сопутствующими грабежами и насилием», – сказал эксперт.

Он напомнил, что поток беженцев был вызван тем, что в Ливии после свержения Муаммара Каддафи началось безвластие и не было никого, кто мог бы сдерживать этот поток мигрантов. «Поэтому Италия, в первую очередь, заинтересована в появлении реальной действующей власти в Ливии, которая могла бы контролировать ситуацию на всей территории страны и не допускать того кошмара с беженцами, который творится в Евросоюзе последние несколько лет», – подчеркнул Сардарян.

«В свое время Сальвини нашел способ решения этой проблемы. Когда он был главой МВД Италии, он договаривался с ливийскими генералами, чтобы они проявляли жесткость в отношении флотилий с мигрантами. Это тоже давало результат», – заключил собеседник.

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента РФ pic.twitter.com/XTxmRB39XI

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2020 г.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что Германии направлена нота протеста из-за того, что ему не нашлось места в первом ряду при фотографировании на мирной конференции по Ливии.

Конте пояснил, что расположение участников определено заранее и «позиции пишутся на полу». Каждый из участников должен был найти свое место, которое «отвечает жестким протокольным правилам». Однако «немецкий протокол ошибся».

В итоге премьер Италии не нашел себе места в первом ряду, и ему пришлось встать во второй. Как сообщил Конте, «это не позиция председателя правительства Италии», и «Италия не может такого принять».

Напомним, на саммите в Берлине участники почти в полном составе собрались для протокольной фотосессии, но канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон увидели, что глава российского государства Владимир Путин еще не подошел. Спустя мгновение российский лидер появился на месте съемки вместе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

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