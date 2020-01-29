Украинские пограничники нашли в поезде из Москвы тайник с книгами

Украинские пограничники обнаружили в поезде из Москвы тайник с книгами российских авторов, их изъяли, сообщила пресс-служба ГПС Украины.
В пресс-службе рассказали, что пограничники Сумского отряда во вторник вечером во время осмотра поезда, который прибыл из Москвы, обнаружили тайник с партией печатной продукции.
«Осматривая вагоны правоохранители обнаружили более сорока пакетов с книгами и журналами. Установлено, что печатную продукцию –российских авторов, в конструктивных полостях одного из вагонов, скрыли двое проводников – граждане Молдавии», – передает РИА «Новости» сообщение погранслужбы Украины.
Книги и журналы передали правоохранителям.
Напомним, государственный комитет Украины по телерадиовещанию в 2019 году запретил ввозить из РФ 151 издание общим тиражом около 1 млн экземпляров из-за «антиукраинского содержания», сообщила пресс-служба ведомства.
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