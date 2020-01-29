Новый министр связи предложил открыть персональные данные россиян для МВД, СК и ФСБ без решения суда

Новый министр связи предложил открыть персональные данные россиян для МВД, СК и ФСБ без решения суда

29.01.2020, 9:24, Новости дня

Новый министр связи России Максут Шадаев предлагает с 2024 года предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, онлайн-доступ к разным типам данных граждан. Речь идет о государственных данных, сведениях банков, интернет-сервисов и мобильных операторов.

Эту идею Максут Шадаев озвучил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета, пишут «Ведомости».

Сейчас правоохранительные органы могут получить доступ к конфиденциальным данным – к банковской информации, записям телефонных разговоров и электронной почте – только по разрешению суда.

В международной правозащитной группе «Агора» считают, что инициатива министра не может быть исполнена без изменения Конституции. Управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев с этим не согласился. Он отметил, что ограничение конституционных прав, согласно статье 55 Конституции, возможно в случае необходимости «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Шадаев также пообещал, что к 2024 году каждый россиянин сможет получать доступ ко всем данным о себе, которые есть у властей (а также о том, кому они были переданы), в личном кабинете госуслуг.

Кроме того, новый министр связи предложил снизить до трех часов в год время, которое каждый россиянин тратит на общение с органами власти.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Теплая зима стала причиной того, что кроты вышли из спячки и начали проявлять активность раньше времени. Доктор биологических наук, директор Институт пест-менеджмента Валентин Рыльников объяснил, насколько велик урон от кротов и как с ними бороться. По словам эксперта, кроты не являются вредителями, более того, эти животные нуждаются в защите и охране. «Единственный ущерб, который от […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика