Новый министр связи предложил открыть персональные данные россиян для МВД, СК и ФСБ без решения суда

Новый министр связи России Максут Шадаев предлагает с 2024 года предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, онлайн-доступ к разным типам данных граждан. Речь идет о государственных данных, сведениях банков, интернет-сервисов и мобильных операторов.
Эту идею Максут Шадаев озвучил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета, пишут «Ведомости».
Сейчас правоохранительные органы могут получить доступ к конфиденциальным данным – к банковской информации, записям телефонных разговоров и электронной почте – только по разрешению суда.
В международной правозащитной группе «Агора» считают, что инициатива министра не может быть исполнена без изменения Конституции. Управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев с этим не согласился. Он отметил, что ограничение конституционных прав, согласно статье 55 Конституции, возможно в случае необходимости «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Шадаев также пообещал, что к 2024 году каждый россиянин сможет получать доступ ко всем данным о себе, которые есть у властей (а также о том, кому они были переданы), в личном кабинете госуслуг.
Кроме того, новый министр связи предложил снизить до трех часов в год время, которое каждый россиянин тратит на общение с органами власти.
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