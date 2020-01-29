В Узбекистане опубликовали список чиновников, оштрафованных за принуждение подчиненных к уборке хлопка

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало список чиновников, оштрафованных во время хлопкоуборочной кампании 2019 года. Их привлекли к ответственности за организацию принудительных работ.
В список попали 43 человека, среди которых – два хокима районов, пять их заместителей, управляющие банков и директора школ, а также один директор торгового комплекса. В списке оштрафованных лидируют чиновники из Самаркандской области, сообщает Радио Озодлик.
Все они понесли наказание по статье 51 («Административное принуждение к труду») Кодекса об административной ответственности. Статья предполагает наложение штрафа от десяти до тридцати базовых расчетных величин, то есть от 2 230 000 ($230) до 6 690 000 сумов ($700).
Международные и местные правозащитные организации отмечают широкое распространение принудительного труда на сборе хлопка в Узбекистане. К сезонным работам привлекаются люди самых разных профессий, в основном это бюджетники и военнослужащие.
Несмотря на то, что узбекские власти пообещали не принуждать граждан к сбору хлопка, в редакцию узбекской службы Радио Свобода на протяжении всей хлопкоуборочной кампании 2019 года поступали сообщения о том, что работников государственных организаций и учреждений выгоняют на хлопковые поля.Как сообщают источники, у сотрудников большинства областных организаций берут расписки «о добровольном участии» в сборе хлопка. По их словам, в некоторых случаях руководители госучреждений насильно отправляют своих сотрудников на поля под угрозой увольнения.
В 2019 году в Узбекистане к сбору урожая хлопка привлекали военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и заключенных.
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