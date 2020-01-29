Число умерших от коронавируса в Китае достигло 132

В китайской провинции Хубэй за последние сутки умерли еще 26 человек, инфицированных коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Большинство умерших пациентов – старше 60 лет и уже имели какие-либо проблемы со здоровьем, сообщает газета South China Morning Post.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число жертв вируса достигло 132.

За минувшие сутки были выявлены еще 1459 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Всего в Китае зафиксированы около 6 000 случаев заражения.

По мнению китайских врачей, пик распространения нового коронавируса ожидается в течение десяти дней, затем ситуация должна стабилизироваться. Специалисты университета Гонконга полагают, что число зараженных в Китае достигнет максимума в апреле-мае.

Случаи инфицирования, помимо Китая, были зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Германии, США, Франции и других странах. Власти некоторых государств объявили о намерении эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, где в конце декабря были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом нового типа.

29 января утром из Уханя вылетел самолет с 240 американцами на борту, сообщает Associated Press. Правительство США заказало самолет для вывоза из Уханя американских дипломатов, работающих в генеральном консульстве, а также части американцев, находившихся в городе. После прибытия в США пассажиров могут поместить в карантин сроком на две недели.

Грузия и Казахстан также готовят эвакуацию своих граждан из китайского Уханя. Власти Казахстана заявили, что готовятся направить спецборт в Китай для вывоза 98 казахстанских студентов.

В России случаев заболевания пока не обнаружили. До 7 февраля минимум закрыты пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях.

Малайзия запретила въезд туристам из Уханя.

В Макао запретили вход в казино жителям китайской провинции Хубэй,

Монголия в качестве меры предосторожности уже закрыла границу с Китаем.

ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока не объявила в связи с вирусом режим международной чрезвычайной ситуации.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Теплая зима стала причиной того, что кроты вышли из спячки и начали проявлять активность раньше времени. Доктор биологических наук, директор Институт пест-менеджмента Валентин Рыльников объяснил, насколько велик урон от кротов и как с ними бороться. По словам эксперта, кроты не являются вредителями, более того, эти животные нуждаются в защите и охране. «Единственный ущерб, который от […]