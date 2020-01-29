По делу Ивана Голунова задержали бывших полицейских. Их допрашивают в СК

Пятерых бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы задержали по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Они находятся на допросе в СК, рассказал ТАСС источник, близкий к следствию.
Эту информацию подтвердил Иван Голунов, а также источник РБК, близкий к центральному аппарату СК.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении полицейских, проводивших летом прошлого года задержание Голунова. Публично имена задержанных не называются.
Известно, что в задержании журналиста участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец. Их руководителем был глава Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО полковник Андрей Щиров. Делом занимался следователь этого УВД Игорь Лопатин.
Ивана Голунова задержали 6 июня прошлого года в центре Москвы: его обыскали, по словам полицейских, нашли у него в рюкзаке наркотики, а позже еще несколько упаковок якобы были обнаружены в квартире журналиста.
Голунов и его защита настаивали, что наркотики ему подбросили, а его коллеги связывали задержание с расследованиями о коррупции и теневом бизнесе, которые вел Голунов. Через несколько дней массовых протестов в Москве и других городах и привлечения СМИ внимания к делу журналиста освободили, дело в отношении него закрыли.
После этого Голунов и его адвокаты в течение нескольких месяцев пытались добиться возбуждения дела в отношении полицейских, которые его задерживали, и требовали установить «заказчика» журналиста. Но в итоге следствие лишь засекретило все без исключения материалы по делу.
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