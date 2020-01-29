Эдуарду Малышевскому сократили срок в колонии на три месяца

Эдуарду Малышевскому сократили срок в колонии на три месяца

29.01.2020, 11:23, Новости дня

Суд изменил приговор фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому и сократил ему срок в колонии общего режима на три месяца: до 2 лет и 9 месяцев колонии. 

В декабре 2019 года Мадышевского приговорили к 3 годам лишения свободы, признав его виновным в насилии в отношении представителя власти на протестной акции 27 июля в Москве. По версии следователей, Малышевский выдавил ногами стекло в автозаке, и оно упало на стоявшего рядом росгвардейца. По словам сотрудника правоохранительных органов, он «почувствовал удар в голову», но не получил вреда, так как был в амуниции. Малышевский не отрицает, что выдавил ногами стекло, но отказался признавать вину.

Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным.



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