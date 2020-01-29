Ольгу Орлову заметили на свидании с 50-летним бизнесменом

В конце декабря прошлого года Ольга Орлова в студии передачи «Алена, блин!» пояснила о своем новом мужчине. Недавно певицу заметили за ужином с 50-летним бизнесменом.

Как сказала недавно знаменитость, у нее появился ухажер, на знаки внимания которого она отвечает. Нового возлюбленного Ольги Орловой зовут Валерий. По слухам, у 50-летнего партнера звезды «Дом-2» есть свой бизнес, однако не известно, в какой сфере он трудится. Экс-участница «Блестящих» встречается с предпринимателем с прошлого года. На днях влюбленные были замечены в одном из московских ресторанов с видом на Кремль, который любит посещать Петросян с Брухуновой. Вот только на этот раз из знаменитостей там была лишь артистка, которая выглядела счастливой рядом с бизнесменом. Пара наслаждалась блюдами советской кухни. Изначально трапезу с ними разделили друзья, а затем Орлова и ее спутник остались вдвоем.

У исполнительницы есть 18-летний сын Артем от первого союза с Александром Кармановым, благодаря которому она в свое время стала ведущей телестройки. После развода звезда несколько лет жила в гражданском браке с режиссёром Ренатом Давлетьяровым. Как сказала певица, со всеми экс-партнерами у нее сохранились отличные отношения. Она до сих пор с ними перезванивается и поздравляет с праздниками.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Два пустых сарая в пустыне превращаются…превращаются сараи…сараи превращаются…. Пентагон официально увеличил цифру пострадавших от иранского удара по базе Айн-аль-Ассад 8 января 2020 года.Теперь официально признают 50 пострадавших https://abcnews.go.com/Politics/pentagon-now-50-service-members-suffered-brain-injuries/story?id=68598126 Хроника вранья Пентагона теперь выглядит так. 1. Ни один американский солдат не пострадал при обстреле Ираном базы Айн-аль-Ассад.2. Пострадало 8 человек.3. Пострадало 11 человек.4. Пострадало 34 человека.5. […]